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TOHM Yüzme sporcuları ile konferans yapıldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 14.05.2020 09:08 | Son Güncelleme

Tüm Dünyayı ve Ülkemizi etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi Yüzme sporcuları ile telekonferans sistemi üzerinden görüşme yapıldı.Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Yüzme İl Temsilcisi Hakan Yıldız, koordinatörler, antrenörler, psikolog ve diyetisyenlerin katıldı.Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, sporculardan Pandemi sürecinde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı.

TOHM Yüzme sporcuları ile konferans yapıldı

Tüm Dünyayı ve Ülkemizi etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi Yüzme sporcuları ile telekonferans sistemi üzerinden görüşme yapıldı.
Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Yüzme İl Temsilcisi Hakan Yıldız, koordinatörler, antrenörler, psikolog ve diyetisyenlerin katıldı.
Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, sporculardan Pandemi sürecinde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı. Görüşmede TOHM Diyetisyeni Betül Koçer ve Beslenme Uzmanı Sevil Topaktaş tarafından sporculara Ramazan ayında ve pandemi sürecinde beslenmeleri hakkında bilgi verildi. TOHM Psikoloğu İrem Beykent ise Pandemi sürecinde çalışmalarına evlerinde devam eden sporcularımıza Psikolojik destek verdi.

TOHM Yüzme sporcuları ile konferans yapıldı

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