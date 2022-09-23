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Tokat Belediye Plevne'de öncelikli hedef ligde kalmak

23.09.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başantrenör Furkan Gür: "Bunu başarabileceğimizi düşünüyorum. Şu anda takımımızda 13 oyuncumuz var. Bir orta oyuncu transferi daha yapmak istiyoruz"

EKBER TÜRKOĞLU - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Tokat Belediye Plevne'nin yeni sezonda öncelikli hedefi, ligde kalmak.

Başantrenör Furkan Gür, AA muhabirine, 2022-2023 sezonu hazırlıklarını Tokat'ta sürdürdüklerini söyledi.

Sezon hazırlıklarına 3 Ağustos'ta başladıklarını belirten Gür, çalışmalara devam ettiklerini anlattı.

Bir gün tek, bir gün çift antrenman yaptıklarını aktaran Gür, "Bu yıl genç bir takım olduk. Ligin en genç takımı diyebiliriz. Bunun bizim için olumlu etkileri olacak. Bunu da en verimli şekilde kullanmaya çalışacağız." diye konuştu.

Tokat Belediye Plevne'nin köklü bir takım olduğuna işaret eden Gür, şunları kaydetti:

"Tokat Belediye Plevne'nin ligde kalması için mücadele edeceğiz. Hedefimiz ligde kalmak olacak. Bunu başarabileceğimizi düşünüyorum. Şu anda takımımızda 13 oyuncumuz var. Bir orta oyuncu transferi daha yapmak istiyoruz. Maalesef bu yıl kadromuzda yabancı oyuncu bulunmuyor. Bunları yönetimimiz ile konuşuyoruz. Takımın ekonomik durumu nedir, bunu yönetim daha iyi bilir. Duruma bakacağız. Ekonomik yönden işimizi kolaylaştırabilirse bizler de transfer yapmak isteriz."

Gür, Tokat'ta yaşayan voleybolseverlerin bilinçli olduğunu vurgulayarak, "Tokat'taki seyircisi kalitesi, bence Türkiye'deki voleybol seyircisinin çok çok üzerinde. Gerçekten bilinçli bir seyircimiz var, voleybolu biliyorlar. Seyircimiz en büyük silahımız, arkamızdan en büyük itekleyici güç olacaktır." ifadelerini kullandı.

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