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Tokat Emniyet Müdürlüğü önünde korkutan kaza

TOKAT HABERLERİ  | 28.01.2020 12:56 | Son Güncelleme

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Merkez binası önündeki geçitte yayalara yol vermek için duran otomobile çarpmamak için manevra yapan minibüs kaldırıma çıktı.Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Emniyet Müdürlüğü önündeki geçitte karşıdan karşıya geçmek isteyen yayalara otomobil durarak yol verdi.

Tokat Emniyet Müdürlüğü önünde korkutan kaza

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Merkez binası önündeki geçitte yayalara yol vermek için duran otomobile çarpmamak için manevra yapan minibüs kaldırıma çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Emniyet Müdürlüğü önündeki geçitte karşıdan karşıya geçmek isteyen yayalara otomobil durarak yol verdi. Arkadan gelen 09 TP 003 plakalı Y.G. idaresindeki minibüs iddiaya göre duramayacak kadar hızlıydı ve önündeki otomobile çarpmamak için Emniyet Müdürlüğü binasına doğru sağa manevra yaptı. Olası büyük bir kazayı engelleyen kıvrak manevra sonrasında minibüs müdürlük binasına çarpmadan durabildi. O esnada kaldırımda kimsenin olmaması ise olası bir faciayı önledi. Maddi hasarla atlatılan kaza sonrasında minibüs yerinden kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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