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Tokat kirazı sosyal medyada tt oldu

TOKAT HABERLERİ  | 24.06.2020 16:36 | Son Güncelleme

Tokat kirazı ünlülerin de katılımı ile sosyal medyada başlatılan #KirazTokattaYenir etiketi yoğun ilgi gördü.Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu’nun sosyal medyada başlattığı #KirazTokattaYenir etiketi gün boyu Twitter’da ön sıralarda yerini alarak Trend Topic (TT / Popüler Konu) oldu.

Tokat kirazı ünlülerin de katılımı ile sosyal medyada başlatılan #KirazTokattaYenir etiketi yoğun ilgi gördü.
Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu’nun sosyal medyada başlattığı #KirazTokattaYenir etiketi gün boyu Twitter’da ön sıralarda yerini alarak Trend Topic (TT / Popüler Konu) oldu. Tokatlıların yanı sıra, birçok ünlü sanatçının da destek verdiği Tokat Kirazı etiketi Tokat’ın tanıtılmasında önemli rol oynadı. İstanbul’da bulunan Tokatlılar ve STK’larında destekleri ile kentin kiraz değerine dikkat çekildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Kirazını tatmak için herkesi Tokat’a beklediklerini belirterek; “Hz. Mevlana’nın; “Tokat’a gitmek gerek, çünkü Tokat’ta insanlar ve iklim mutedil” diye övdüğü tek şehir olan bereketli toprakların üzerinde kurulu Tokat’ımızda kirazın ayrı bir yeri vardır. Tokat Kirazı bugün dünyaya açılmış durumda, hemen hemen tüm ülkelerde Kirazımızı görebilir, o eşsiz lezzetini tadabilirsiniz” dedi.
Başkan Eroğlu, hem kirazı hem de Tokat’ımızı tanıtarak, kiraz denince akla Tokat’ın gelmesini sağladıklarını ifade ederek, “Bu konuda da hemşerilerimizin ve Tokat sevdalılarının destekleriyle sosyal medyada gündem olduk. Bu paylaşımlara gönül veren herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Herkesi Kirazın anavatanı Tokat’a bekliyoruz” diye konuştu.

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