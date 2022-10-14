Tokat'ta 100 bin makaron ele geçirildi

Tokat'ta 100 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte bir kişinin ikametine operasyon düzenledi.

İkametin bodrum katındaki aramalarda, bandrolsüz 100 bin boş makaron ve 16 kilogram tütün bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



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