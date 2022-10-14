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Tokat'ta 100 bin makaron ele geçirildi

14.10.2022 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta 100 bin makaron ele geçirildi

Tokat'ta 100 bin makaron ele geçirildi

Tokat'ta 100 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte bir kişinin ikametine operasyon düzenledi.

İkametin bodrum katındaki aramalarda, bandrolsüz 100 bin boş makaron ve 16 kilogram tütün bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Tokat Tütün makaron

Tokat Namaz Vakitleri 14 Ekim Cuma

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Sabah
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Öğle
12:25
İkindi
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Akşam
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Yatsı
19:22
Tokat ECZANELER
Tokat ATM’LER

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