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Tokat'ta 16 yaşındaki gencin öldüğü trafik kazası güvenlik kamerasında

AA AA
12.02.2024 15:51 | Son Güncelleme:
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Tokat'ta otomobilin motosiklete çarpması sonucu 16 yaşındaki gencin öldüğü, 17 yaşındaki gencin ağır yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı'nda 10 Şubat'ta otomobilin çarptığı motosikletteki Berkay P'nin hayatını kaybettiği, arkadaşı Hasan E'nin ağır yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, yolun karşısına geçen motosiklete otomobilin çarpması yer alıyor.

Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı'nda 10 Şubat'ta Eray T'nin kullandığı 60 FK 559 plakalı otomobil, yaya geçidinde yolun karşısına geçen ehliyetsiz sürücü Berkay P. (16) yönetimindeki 60 ADG 573 plakalı motosiklete çarpmıştı. Kazada Berkay P. hayatını kaybetmiş, yanındaki arkadaşı Hasan E. (17) ağır yaralanmıştı.

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Tokat Otomobil güvenlik kamerası motosiklet kaza

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