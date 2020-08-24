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Tokat’ta 2 bin 200 dekar alan daha suya kavuşacak

TOKAT HABERLERİ  | 24.08.2020 17:32 | Son Güncelleme

Tokat Valisi Dr.

Tokat’ta 2 bin 200 dekar alan daha suya kavuşacak

Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, tamamlandığında 2 bin 200 dekar tarım arazimizi sulayacak olan Eze göletinin bölgeye hayırlı uğur olmasını diledi.
Tokat merkeze bağlı Eze köyü sulama göleti inşaatı ile Miler gölü ve mesire alanında çalışmalar devam ediyor. Bölgedeki çalışmaları yerinde inceleyen Vali Balcı, Musullu göleti için de proje ve etüt çalışmalarının başladığını kaydetti. İl Özel İdare kaynakları ve KÖYDES’in 42 milyon TL’lik yatırım ile vatandaşların yaşamlarını ve hayatlarını kolaylaştırmak için çalıştıklarını ifade eden Vali Balcı, projelerde emeği geçenlere teşekkür etti. Eze köyü muhtarı Ferhat Kılıçarslan ise köylünün imece usulü dayanışması ile mesire alanı yapıldığını kaydetti. 10 kamelya, bay bayan mescidi, çeşme, futbol sahası, voleybol sahası, misafir hane, tuvaletler ve çocuk parklarının olduğu alan doğa severler bekliyor.

Tokat’ta 2 bin 200 dekar alan daha suya kavuşacak

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