Tokat'ta 26 dönüm araziden vatandaşlar ücretsiz kiraz topluyor

Tokat'ın Zile ilçesinde bir kişi, 26 dönüm arazide bulunan kiraz bahçesini vatandaşların ücretsiz kullanımına açtı.

Turhal-Zile kara yolu Organize Sanayi yakınlarında Seçmen Taştan, kendisine ait arazide 350 civarındaki ağaçta bulunan kirazı hasat etmeyerek vatandaşların ücretsiz olarak meyve almasına imkan sağlıyor.

Yaklaşık 18 ton kiraz elde edilen bahçeden vatandaşların sezon boyunca ücretsiz meyve alabilecekleri belirtildi.

Bahçeden kiraz toplayanlar, hayırsevere teşekkür etti.



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