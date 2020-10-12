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Tokat’ta, 3 büyük tarihi mekan restore edilecek

TOKAT HABERLERİ  | 12.10.2020 17:23 | Son Güncelleme

Tokat Valiliği koordinesinde yürütülen “Kültür Sanat Tokat” kapsamında Gökmedrese (Pervane Darüşşifası), Kitabesiz Türbe ve Danişmentli Medresesi’nin restore edileceği bildirildi.Osmanlı ve Selçuklu dönemlerinde inşa edilen, Tokat’ın tarihi, kültürel ve sanatsal mirasları arasında bulunan türbe ve medreseden oluşan 3 eserin restorasyonu için Vakıflar Genel Müdürlüğü ödenek tahsis etti.

Tokat’ta, 3 büyük tarihi mekan restore edilecek

Tokat Valiliği koordinesinde yürütülen “Kültür Sanat Tokat” kapsamında Gökmedrese (Pervane Darüşşifası), Kitabesiz Türbe ve Danişmentli Medresesi’nin restore edileceği bildirildi.
Osmanlı ve Selçuklu dönemlerinde inşa edilen, Tokat’ın tarihi, kültürel ve sanatsal mirasları arasında bulunan türbe ve medreseden oluşan 3 eserin restorasyonu için Vakıflar Genel Müdürlüğü ödenek tahsis etti. 26 Ekim 2020 tarihinde Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ihalesi yapılacak olan eserlerin yaklaşık 3 yılda eski ihtişamlı görüntüsüne kavuşturulması planlanıyor.
Vali Dr. Ozan Balcı, Tokat’ın tarihi ve kültürü için çok önemli eserlerin tarihi dokuya uygun şekilde restore edileceğini söyledi. Vali Balcı, kültürel mirasa sahip çıkılarak, gelecek nesillere aktarımı sağlanacak eserlerin proje çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür etti.

Tokat’ta, 3 büyük tarihi mekan restore edilecek

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