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Tokat'ta 770 yıllık Hıdırlık Köprüsü'nde restorasyon çalışması başladı

TOKAT HABERLERİ  | 15.09.2020 16:09 | Son Güncelleme

Tokat'ta 770 yıllık Hıdırlık Köprüsü'nde restorasyon çalışması başladı

Tokat'ta, Selçuklular dönemine ait 770 yıllık Hıdırlık Köprüsü'nde restorasyon çalışması başladı.

Yeşilırmak üzerinde 1250 yılında Selçuklular tarafından inşa ettirilen tarihi Hıdırlık Köprüsü'nde yaklaşık 1 yıl sürecek restorasyon çalışmaları kapsamında daha önce yapılan asfalt sökülerek, temizlik ve onarım gerçekleştirilecek.

Köprüdeki çalışmaları inceleyen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Köprümüz yıllardır ayakta. Tokat'ın en önemli noktalarından birisi olarak işlevine devam ediyor. Köprümüzün uzunluğu 151 metre. Genişliği ise 7 metre. 5 gözesi var. Köprümüz bu zamana kadar birçok işlev gördü. Bu köprüden araçlar dahi geçerdi." ifadelerini kullandı.

Eroğlu, 2000'li yıllarda tarihi köprünün araç trafiğine kapatıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Köprümüz yaya trafiğine hizmet vermeye devam etti. Tabii ki o dönemlerde belki tarihe önem yoktu. Köprünün o güzel kesme taşları vardı. O kesme taşların üzerine asfaltlar atılarak arabalar daha rahat geçsin diye düşünüldü. Halıhazırda da köprümüzün üzerinde bir asfalt tabakası var. Biz Tokat'ın bu bölgesinde yapmış olduğumuz Kanal Tokat projemizin Hıdırlık Köprüsü'nün en önemli yeri olması hasebiyle 4 yıl önce buranın restorasyona alınmasıyla ilgili birtakım yazışmalar yaptık. Birkaç ay önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu Tokat'a geldi. Kendisinden köprüye gidip bakmamızı istemiştim. Sağolsun bizi kırmamış bizzat köprüye gelmişti. Kitabesini incelemiştik. Bu köprünün restorasyonunu bir an önce yapalım diye. Sağolsun Bakan Bey de bu konuya duyarlı davrandı. Daha Tokat'tan ayrılmadan talimatını vermek suretiyle restorasyon sürecini başlattı."

Bir hafta önce başlatılan restorasyon çalışmalarının 1 yılda bitirilmesinin planlandığını anlatan Eroğlu, "Köprümüzde yapılacak işler kapsamında asfalt tabakası kalkacak. O güzelim kesme taşlar ortaya çıkacak. Köprünün temizliği yapılacak. Şimdiye kadar restorasyon görmemiş bir köprü. Haliyle üzerinde killer, yosunlar var. Yıllardır sinmiş olan, temizlenmesi gereken tabakalar var. İnşallah bu tabakalar tertemiz olur. Köprümüz çok güzel bir hale gelmiş olacak." diye konuştu.

Köprünün bazı tamirata da ihtiyacı olduğuna işaret eden Eroğlu, "Sonunda güzel bir ışıklandırma ile en önemli sembol yerlerinden birisi, yerli ve yabancı turistlere hitap eden nokta olarak kazandırılmış olacak. Asfalttan önceki hali ile kullanılmış olacak. Başka üzerine hiçbir taş eklenmeyecek." ifadelerini kullandı.

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