Tokat'ta 9. kattan düşen lise öğrencisi hayatını kaybetti

Tokat'ta oturduğu 9. kattaki dairenin penceresinden düşen lise öğrencisi yaşamını yitirdi.

Kaleardı Mahallesi Melik Ahmet Gazi 4. Sokak'taki 13 katlı binanın 9. katında oturan lise öğrencisi Melih Erdoğan, açık olan pencereden dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Ağır yaralanan Erdoğan, ambulansla kaldırıldığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



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