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Tokat'ta ahşap ev çöktü, 1 kişi yaralandı

01.09.2023 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ın Erbaa ilçesinde tek katlı ahşap evin çökmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Tokat'ta ahşap ev çöktü, 1 kişi yaralandı

Akça köyünde Mustafa Karatepe'nin (43) ikamet ettiği tek katlı ahşap bina, gece saatlerinde gürültüyle çöktü. Evde yalnız yaşayan Karatepe'nin göçük altında kaldığı belirlendi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Köylüler ve Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla göçükten çıkarılan yaralı, ilk müdahale sonrası ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karatepe'nin komşusu Kenan Paslı, gazetecilere "Biz evin önünde çay içiyorduk. Bir gürültü ile koştuk. Evde birilerinin olduğunu duyduk. Hemen müdahale ettik, kendisini çıkardık." dedi.

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