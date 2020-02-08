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Tokat'ta atık pet şişeler sokak köpeklerine barınak oldu

TOKAT HABERLERİ  | 08.02.2020 12:01 | Son Güncelleme

Tokat'ta atık pet şişeler sokak köpeklerine barınak oldu

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde Tokat Ekonomik Kalkınma ve Meslek Edindirme Derneği (TEKMED) üyeleri, atık pet şişeleri kullanarak sokak hayvanları için barınak yaptı.

TEKMED üyelerince, Sıfır Atık Projesi kapsamında öğrencilerin desteğiyle "4 pati misyonu" sloganıyla toplanan atık pet şişeler, sokak köpeklerine barınak oldu.

Yaklaşık 2 bin 500 pet şişe kullanılarak yapılan 10 köpek barınağı, Yeşilyurt Belediyesinin desteğiyle yem de alınarak eski yatılı bölge okulu yakınlarına yerleştirildi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, AA muhabirine, projeyle atıkların değerlendirilerek neler yapılabileceğinin gösterildiğini söyledi.

Vatandaşlardan yiyecek artıklarını çöpe atmak yerine barınakların bulunduğu yerlerde hayvanların kaplarına koymalarını isteyen Yılmaz, projeye destek verenlere teşekkür etti.

TEKMED Başkanı Müslim Kaçmaz da çevre için zararlı atıkları toplum ve hayvanlar yararına kullandıklarını dile getirerek, "Öğrencilerimizle atık pet şişeleri iş yerlerinden temin ettik. Bir kulübe için yaklaşık 250 pet şişe kullandık. Hem çevre ve insan sağlığı hem de hayvanların soğuklardan korunması için herkes böyle bir barınak yapabilir." ifadelerini kullandı.

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Sıfır Atık Projesi sokak hayvanı TEKMED Tokat Yeşilyurt

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