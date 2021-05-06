YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tokat
  4. Tokat'ta bir kişi çocukluk yıllarında aldıklarının karşılığında marketin kapısına para ile özür notu bıraktı

Tokat'ta bir kişi çocukluk yıllarında aldıklarının karşılığında marketin kapısına para ile özür notu bıraktı

06.05.2021 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta bir kişi çocukluk yıllarında aldıklarının karşılığında marketin kapısına para ile özür notu bıraktı

1/

Tokat'ın Niksar ilçesinde bir kişi, çocukluk yıllarında izinsiz aldıklarının karşılığı olarak marketin kapısına zarfın içinde para ile özür notu bıraktı.

Şair Emrah Mahallesi'nde marketi bulunan 53 yaşındaki Hayati Akıncı, sabah saatlerinde iş yerini açarken kapıya sıkıştırılmış bir zarf gördü.

Zarfı açan Akıncı, "Çocukluk yıllarımda arkadaşlarıma uyup bakkalınızdan izinsiz çikolata, bisküvi, küçük ürünler birkaç sefer almışım. Hakkınızı helal edin." yazılı not ile 500 lira bulunduğunu gördü.

Akıncı, AA muhabirine, zarfı bırakan kişinin yazdıklarından etkilendiğini belirterek, "Tüylerimiz diken diken oldu. Güzel bir yaklaşım. Ben ekonomik olarak düşünmüyorum. Yaptığı davranış duygusal bir yaklaşım. Bir anlamda vicdanları karşılaştırma haline getirmiş. Çok da duygulandım. Birileri bundan bir şey anlayabildiyse yeter." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akılalmaz olay! Evini ateşe verdi, sandalye çekip izlediAkılalmaz olay! Evini ateşe verdi, sandalye çekip izledi
Sivas'ta hareket halindeki cipte çıkan yangın söndürüldüSivas'ta hareket halindeki cipte çıkan yangın söndürüldü
Anahtar Kelimeler:
Tokat

Tokat Namaz Vakitleri 6 Mayıs Perşembe

İmsak
03:41
Sabah
05:20
Öğle
12:35
İkindi
16:27
Akşam
19:41
Yatsı
21:13

Tokat Nöbetçi Eczaneler 6 Mayıs Perşembe

Burhan Eczanesi
Merkez
Soral Eczanesi
Merkez
Aslı Eczanesi
Erbaa
Çavuşoğlu Eczanesi
Niksar
Baklacı Eczanesi
Turhal
Sağlık Eczanesi
Zile
Almus Eczanesi
Almus
Tümünü Göster
Tokat ECZANELER
Tokat ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

İzmir'de durdurulan araçta uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

İzmir'de durdurulan araçta uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Malatya'da bir kişi evinde ölü bulundu

Malatya'da bir kişi evinde ölü bulundu

Bursa'da 10 yıldır aynı mahalleye gelen leylek Yaren'in 3 yavrusu dünyaya gözlerini açtı

Bursa'da 10 yıldır aynı mahalleye gelen leylek Yaren'in 3 yavrusu dünyaya gözlerini açtı

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, Dünya Dans Günü'nde öğrencilerini dansın büyük ustalarıyla buluşturdu

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, Dünya Dans Günü'nde öğrencilerini dansın büyük ustalarıyla buluşturdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.