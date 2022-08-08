Tokat'ta çay üzerindeki adacıkta mahsur kalan 7 kişi botla kurtarıldı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde suların yükselmesi sonucu çay üzerindeki adacıkta mahsur kalan 7 kişi botla kurtarıldı.

İlçeye bağlı Tepekışla köyündeki barajın kapakları açıldı. Suların yükselmesi sonucu Kelkit Çayı üzerinde bulunan adacıkta 7 kişi mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

Mahsur kalan 7 kişi, Erbaa Belediyesine ait botla kurtarıldı.



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