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Tokat'ta çay üzerindeki adacıkta mahsur kalan 7 kişi botla kurtarıldı

08.08.2022 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta çay üzerindeki adacıkta mahsur kalan 7 kişi botla kurtarıldı

Tokat'ta çay üzerindeki adacıkta mahsur kalan 7 kişi botla kurtarıldı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde suların yükselmesi sonucu çay üzerindeki adacıkta mahsur kalan 7 kişi botla kurtarıldı.

İlçeye bağlı Tepekışla köyündeki barajın kapakları açıldı. Suların yükselmesi sonucu Kelkit Çayı üzerinde bulunan adacıkta 7 kişi mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

Mahsur kalan 7 kişi, Erbaa Belediyesine ait botla kurtarıldı.

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Tokat Namaz Vakitleri 8 Ağustos Pazartesi

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