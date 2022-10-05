Tokat'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

N.Y. idaresindeki 60 RE 986 plakalı otomobil D-100 kara yolu sanayi kavşağında devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki Ö.Y.Ö yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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