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Tokat'ta eski nişanlısını öldürüp kız arkadaşını yaralayan kadının yargılanması sürdü

05.05.2023 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta, eski nişanlısını öldürüp kız arkadaşını yaraladığı iddia edilen kadının yargılanmasına devam edildi.

Tokat 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki üçüncü duruşmaya, tutuklu yargılanan Fatma Güngör ile taraf avukatları katıldı.

Sanık Güngör, maktul Ahmet Batuhan Yıldız'ın kendisine kötü davranışlarda bulunduğunu öne sürerek, "Yaptıklarımdan dolayı özür dilerim. Çok pişmanım. Utanıyorum." dedi.

Mahkemeye heyeti, Güngör'ün tutukluluğunun devam etmesine karar vererek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Tokat'ta geçen yıl 2 Ağustos'ta Fatma Güngör, eski nişanlısı Ahmet Batuhan Yıldız (27) ve yanındaki kız arkadaşı E.D'ye iş yerinin önünde tabancayla ateş etmiş, Yıldız kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Tutuklanan Güngör hakkında, "kasten öldürme ve yaralama" suçlarından dava açılmıştı.

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