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Tokat'ta FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturmada gözaltına alınan 5 kişi serbest bırakıldı

06.08.2021 21:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturmada gözaltına alınan 5 kişi serbest bırakıldı

Tokat'ta, FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişiden 1'i savcılıkça, diğerleri ise adli kontrol şartları uygulanarak salıverildi.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ankesörlü hatlar üzerinden ardışık arandıkları tespit edilen ve gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 1'i savcılıkça, 4 kişi ise adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

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Tokat Namaz Vakitleri 6 Ağustos Cuma

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Tokat Nöbetçi Eczaneler 6 Ağustos Cuma

Derman Eczanesi
Merkez
Özen Eczanesi
Merkez
Hasan Eczanesi
Erbaa
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