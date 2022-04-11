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Tokat'ta "Güngörbey" patatesi tescillendi

11.04.2022 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta "Güngörbey" patatesi tescillendi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı, Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasin Bedrettin Karan ve Yozgat Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz'ın ıslahçıları olduğu TOGÜ 6/28 kodlu patates çeşidi, Tarım ve Orman Bakanlığının Endüstri Bitkileri Tescil Komitesi toplantısında "Güngörbey" ismiyle Ziraat Fakültesi Dekanlığı adına tescillendi.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, TOGÜ 6/28 kodlu Güngörbey isimli milli patates çeşidinin "Bazı Patates Melezlerinden Yeni Klonların Seçimi ve Başçiftlik Yerel Patates Çeşidinin Moleküler Karakterizasyonu" adlı TÜBİTAK projesi, "Patates İleri Islah Hatlarının Meristem Kültürüyle Yenilenmesi ve Farklı Lokasyonlardaki Performanslarına Göre Yerli Çeşitlerin Geliştirilmesi" isimli TUBİTAK projesi ile Tokat Valiliği İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından desteklenen projeler kapsamında geliştirildiği belirtildi

Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğünün 2019-2021 yıllarında Türkiye'nin farklı yörelerinde yaptığı denemelerde verim açısından ilk sıralarda yer alan "Güngörbey" çeşidinin, ülke tohumculuk sektöründe dışa bağımlılığının azaltılmasında önemli katkı sağlayacağı vurgulandı.

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