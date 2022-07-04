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Tokat'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı

04.07.2022 19:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı

Tokat'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı

Tokat'ın Niksar ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Fatih Tanış'ın (23) kullandığı 37 LG 567 plakalı otomobil, Gülçeşme Kavşağı'nda Cihan Özpelit (42) idaresindeki 34 RV 6654 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Sümeyye Tanış (20), Emel (37), Arda (13) ve Çınar Can Özpelit yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tokat'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı

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Tokat Namaz Vakitleri 4 Temmuz Pazartesi

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Tokat ATM’LER

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