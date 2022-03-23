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Tokat'ta iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

23.03.2022 18:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Tokat'ın Turhal ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, aralarında kız kaçırma yüzünden husumet bulunan Şahin ve Unutmaz aileleri ilçe merkezinde karşılaştı. Tartışma sonrası iki aile de ayrılarak yaşadıkları Kızkayası köyüne gitti.

Köyde devam eden tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Serhat Unutmaz, tabanca ve tüfekle vuruldu.

Yaralanan Unutmaz, ambulansla kaldırıldığı Turhal Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri köyde güvenlik tedbiri aldı.

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