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Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

15.10.2022 20:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Mehmet Soymaz (33) yönetimindeki 60 AAN 380 plakalı otomobil, Ahmet Yesevi Mahallesi Şehit Birol Yavuz Caddesi'nde Ali Yılmaz (72) idaresindeki 58 NS 716 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile Mehmet Tuğba (32), Eslem Zümra (6) ve Fatma Zehra Soymaz (3) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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