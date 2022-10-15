Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Mehmet Soymaz (33) yönetimindeki 60 AAN 380 plakalı otomobil, Ahmet Yesevi Mahallesi Şehit Birol Yavuz Caddesi'nde Ali Yılmaz (72) idaresindeki 58 NS 716 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile Mehmet Tuğba (32), Eslem Zümra (6) ve Fatma Zehra Soymaz (3) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz