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Tokat’ta kavşakta otomobille kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

TOKAT HABERLERİ  | 09.03.2020 16:24 | Son Güncelleme

Tokat’ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre; kaza Tokat- Turhal kara yolu Pazar ilcesi kavşağında meydana geldi.

Tokat’ta kavşakta otomobille kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Tokat’ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre; kaza Tokat- Turhal kara yolu Pazar ilcesi kavşağında meydana geldi. Kazada, R. O. idaresindeki 11 AAC 225 plakalı otomobil ile B.H. Ö. idaresindeki 60 BG 314 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Bir süre tek şeritten sağlanan trafik, kazada hurdaya dönen otomobilin kaldırılmasının ardından normale döndü. Bölge trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Tokat’ta kavşakta otomobille kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

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Sabah
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Öğle
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İkindi
16:04
Akşam
18:41
Yatsı
19:59

Tokat Nöbetçi Eczaneler 9 Mart Pazartesi

Elif Eczanesi
Merkez
Kazova Eczanesi
Merkez
Erek Eczanesi
Erbaa
Gökhan Eczanesi
Niksar
Ebru Eczanesi
Turhal
Seçkin Eczanesi
Zile
Ceritoğlu Eczanesi
Almus
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