YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tokat
  4. Tokat’ta, korona virüs sebze fidesi üretimine engel olmadı

Tokat’ta, korona virüs sebze fidesi üretimine engel olmadı

TOKAT HABERLERİ  | 04.05.2020 14:15 | Son Güncelleme

Tokat’ta hazır sebze üretimini yaygınlaştırmak amacıyla kurulan seralarda korona virüs, sebze fidesi üretimine engel olmadı.Türkiye’de tarımda önemli yere sahip olan Tokat’ta çiftçinin korona virüsten etkilenmemesi adına çalışmalar yürütülüyor.

Tokat’ta hazır sebze üretimini yaygınlaştırmak amacıyla kurulan seralarda korona virüs, sebze fidesi üretimine engel olmadı.
Türkiye’de tarımda önemli yere sahip olan Tokat’ta çiftçinin korona virüsten etkilenmemesi adına çalışmalar yürütülüyor. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naif Geboloğlu ile Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Doç Dr. Sezer Şahin tarafından serada fide yetiştiriciliğine yönelik ARGE çalışmasının yanı sıra üreticilerin fide talepleri de karşılanıyor. Yaklaşık 5 yıldır üretim yapılan seralarda 1.5 milyon adet sebze fidesi çiftçilere ve hobi bahçesi olan vatandaşlara maliyetine satışa sunuluyor. Geboloğlu, fide üretimini ticari olarak değil yerelde sebze fidesi üretimini yaygınlaştırmak amacında olduklarını söyledi.

Korona virüse karşı üst seviyede önlem alarak çalıştılar
Dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı önlemlerini alarak çalıştırdıklarını ifade eden Geboloğlu, “Bu yıl pandemi nedeniyle tedbirli çalışmak zorundaydık. Sosyal mesafeyi koruyarak, maske ve eldiven takmak suretiyle tedbirlerimizi alarak çalıştık. Tohum ekimlerimizi, sulamalarımızı, bakımlarımızı yaptık. 2 aydır çok yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Serada günde 10 saat çalışıyoruz. Bugüne kadar çok şükür Covid-19’la ilgili bir sıkıntı yaşamadık. Ama çok zorlandık. Çünkü tedbirleri üst seviyede tutmak zorundaydık. Burada bir arkadaşımızın pozitif sonuç vermesi durumunda belki de bizim seramızı kapatacaklardı. Bu tip riskler vardı dolayısı ile sürekli tedbirlerimizi üst seviyede tuttuk. Bu maliyetlerimizi yükseltti. Ama buna rağmen biz üreticilerimizi maliyetine fide vermek için çabalıyoruz” dedi.

Tokat tarımı Covid-19’dan etkilenmeyecek
Tokat’ın sebze tarımının Covid-19’dan etkilenmeyeceğini ifade eden Geboloğlu, “Bugüne kadar aldığımız bilgiler ve izlenimler bu süreçte kent tarımının bu süreçten etkilenmeyeceği yönünde. Bu anlamda Tarım Bakanlığı ve valiliğin aldıkları tedbirler var. Onlarında etkilerini arazide görüyoruz” diye konuştu.

Fide üretimi ile birlikte endemik türler korunuyor
Serada yerel fidelerin popilasyonunu ürettiklerini ifade eden Geboloğlu, “Tokatlı sağlıklı üretilmiş ‘Tokat biberi’ fidesini başka bir yerde bulamaz. Bizde bu tür yok olmasın devam etsin diye hem fidesini üretiyoruz. Hemde ıslah çalışmalarını yapıyoruz. Benzer şekilde yerel domates tiplerini de biz burada fide haline getirip arzu edenlere dağıtıyoruz. Bir yanda da bu tipleri biz burada koruma altına almış durumdayız. Maksimum fide maliyetimiz 50 kuruş. Toptan üreticiye 18 - 50 kuruş arasında değişiyor Amatör sebze fidesi yetiştiricilerini de fide satışımız var. Bu sene 30’a yakın çeşit satışa sınacağız. Piyasanın altında fiyatlarla vatandaşımıza fide dağıtımımız oluyor” ifadelerini kullandı.
Kalaycık köyünde çiftçilik yapan Hami Hamarat ise korona virüsün tarımsal faaliyetlere engel olmadığını belirterek, "Mevsimlik işçilerimizi önlemler kapsamında çalışacakları tarlaya getirdik. Çalışmaya devam ediyoruz. Üretimimiz sezon boyunca ara vermeden devam edecek. Devletimizden de desteklerini bekliyoruz" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yatalak oğlunun gözlerini 6 yıldır yara bandıyla kapatıyorYatalak oğlunun gözlerini 6 yıldır yara bandıyla kapatıyor
Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bu sabah İstanbul! Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bu sabah İstanbul!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

“Maç oynanabiliyorsa, tıraş da yapılabilir”

“Maç oynanabiliyorsa, tıraş da yapılabilir”

Tuğgeneral Süleyman Önder Kışlası'nda bir bölge mutlak koruma alanı ilan edildi

Tuğgeneral Süleyman Önder Kışlası'nda bir bölge mutlak koruma alanı ilan edildi

Menderes’te ihtiyaç sahipleri unutulmuyor

Menderes’te ihtiyaç sahipleri unutulmuyor

Elazığ’da trafik kazası:2 yaralı

Elazığ’da trafik kazası:2 yaralı

Sındırgı’da bir eve yıldırım düştü

Sındırgı’da bir eve yıldırım düştü

Saç ekimi yaşam kalitesini ve özgüveni artırıyor

Saç ekimi yaşam kalitesini ve özgüveni artırıyor

Tokat Namaz Vakitleri 4 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:44
Sabah
05:22
Öğle
12:36
İkindi
16:26
Akşam
19:39
Yatsı
21:11

Tokat Nöbetçi Eczaneler 4 Mayıs Pazartesi

Burcu Eczanesi
Merkez
Cihan Eczanesi
Merkez
Vitamin Eczanesi
Merkez
Aslı Eczanesi
Erbaa
Tuğlu Eczanesi
Niksar
Özer Eczanesi
Turhal
Senbil Eczanesi
Zile
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Tokat’ta maske ve eldiven atıklarına özel çözüm

Tokat’ta maske ve eldiven atıklarına özel çözüm

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Ahırından 200 kilo satılmaya hazır tel çıktı

Ahırından 200 kilo satılmaya hazır tel çıktı

Dünya Şampiyonuydu, Şimdi Meyve Üreticisi

Dünya Şampiyonuydu, Şimdi Meyve Üreticisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.