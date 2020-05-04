Tokat’ta, korona virüs sebze fidesi üretimine engel olmadı

Tokat’ta hazır sebze üretimini yaygınlaştırmak amacıyla kurulan seralarda korona virüs, sebze fidesi üretimine engel olmadı.

Türkiye’de tarımda önemli yere sahip olan Tokat’ta çiftçinin korona virüsten etkilenmemesi adına çalışmalar yürütülüyor. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naif Geboloğlu ile Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Doç Dr. Sezer Şahin tarafından serada fide yetiştiriciliğine yönelik ARGE çalışmasının yanı sıra üreticilerin fide talepleri de karşılanıyor. Yaklaşık 5 yıldır üretim yapılan seralarda 1.5 milyon adet sebze fidesi çiftçilere ve hobi bahçesi olan vatandaşlara maliyetine satışa sunuluyor. Geboloğlu, fide üretimini ticari olarak değil yerelde sebze fidesi üretimini yaygınlaştırmak amacında olduklarını söyledi.

Korona virüse karşı üst seviyede önlem alarak çalıştılar

Dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı önlemlerini alarak çalıştırdıklarını ifade eden Geboloğlu, “Bu yıl pandemi nedeniyle tedbirli çalışmak zorundaydık. Sosyal mesafeyi koruyarak, maske ve eldiven takmak suretiyle tedbirlerimizi alarak çalıştık. Tohum ekimlerimizi, sulamalarımızı, bakımlarımızı yaptık. 2 aydır çok yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Serada günde 10 saat çalışıyoruz. Bugüne kadar çok şükür Covid-19’la ilgili bir sıkıntı yaşamadık. Ama çok zorlandık. Çünkü tedbirleri üst seviyede tutmak zorundaydık. Burada bir arkadaşımızın pozitif sonuç vermesi durumunda belki de bizim seramızı kapatacaklardı. Bu tip riskler vardı dolayısı ile sürekli tedbirlerimizi üst seviyede tuttuk. Bu maliyetlerimizi yükseltti. Ama buna rağmen biz üreticilerimizi maliyetine fide vermek için çabalıyoruz” dedi.