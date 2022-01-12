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Tokat'ta kullanılmayan fabrikanın çatısından düşen kişi öldü

12.01.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta kullanılmayan fabrikanın çatısından düşen kişi öldü

Tokat'ın Pazar ilçesinde, kullanılmayan fabrikanın çatısından düşen kişi hayatını kaybetti.

İlçe merkezindeki evinin çatısına geçmek için yan tarafta bulunan fabrika binasının çatısına çıkan Onur Sağın, dengesini kaybederek düştü.

Olay yerinde yaşamını yitiren Sağın'ın cesedi, İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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