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Tokat'ta otomobilin çarptığı yaya öldü

20.07.2022 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta otomobilin çarptığı yaya öldü

Tokat'ın Zile içesinde otomobilin çaptığı yaya hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, A.T. (41) idaresindeki HH IM 6060 yabancı plakalı otomobil, Zile-Alaca kara yolu Karaşeyh mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Sadık Elibol'a (75) çarptı.

Kazada ağır yaralanan Elibol, ambulansla kaldırıldığı Zile Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri sürücüyü ifadesi alınmak üzere karakola götürdü.

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trafik kazası Tokat yaya

Tokat Namaz Vakitleri 22 Temmuz Cuma

İmsak
03:27
Sabah
05:15
Öğle
12:45
İkindi
16:41
Akşam
20:05
Yatsı
21:45
Tokat ECZANELER
Tokat ATM’LER

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