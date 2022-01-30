Tokat'ta tabancayla başından vurulan kişi öldü

Tokat'ın Turhal ilçesinde başından tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.
İddiaya göre, Milli Egemenlik Parkı içerisinde bulunan bir çay bahçesinde Reşit Savaş (35) ile C.Y. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.Y, tabancayla Savaş'ı başından vurarak olay yerinden kaçtı.
Savaş, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaçan zanlı C.Y, kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Savaş'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Turhal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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