Tokat’ta yüz yüze eğitime kar engeli

Tokat’ta bir ilçede taşımalı eğitime, 2 ilçe ile bir belde de yüz yüze eğitime 1 gün süre ile ara verildi.

Tokat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada; olumsuz hava koşulları ve buzlanma riskine karşı yüz yüze eğitime verilen ilçeler açıklandı. Yeşilyurt ilçesinde taşımalı; Reşadiye ve Başçiftlik ilçe geneli ile Erbaa Gökal bölgesinde, yüz yüze eğitim-öğretime (özel eğitim ve rehabilitasyon kurumları dahil) 18 Şubat Perşembe günü ara verildiği belirtildi.

Ayrıca eğitim-öğretime ara verilen yerlerde kamu kurum ve kuruluşlarındaki engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan personelin de bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi. Tokat merkez, belde ve köyler ile diğer ilçelerde yüz yüze eğitim-öğretim devam edeceği bildirildi.

