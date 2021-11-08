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Tokat'taki trafik kazasında 5 kişi yaralandı

08.11.2021 23:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'taki trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Tokat'ta, tekstil işçilerini taşıyan servis minibüsünün ağaca çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Mehmet Çamlıbel'in (61) kullandığı 60 S 0142 plakalı, tekstil işçilerini taşıyan minibüs, Karşıyaka Mahallesinde kontrolden çıkarak özel bir pansiyonun bahçesindeki ağaca çarptı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan 4 işçi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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Merkez
Özen Eczanesi
Merkez
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