Token Finansal Teknolojiler, satış, ödeme ve e-fatura işlemlerini tek bir cihazda birleştiriyor

İSTANBUL (AA) - Token Finansal Teknolojiler, Türkiye’de bir ilke imza atarak Beko 400 TR ile satış, ödeme ve e-fatura işlemlerini tek bir cihazda birleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Arçelik bünyesinde uzun süredir finansal teknolojiler alanında çalışmalar yürüten Token Finansal Teknolojiler, bu yılın başından itibaren Koç Topluluğu bünyesinde ayrı bir şirket olarak faaliyetlerini sürdürmeye başladı. Geliştirdiği yeni nesil ödeme teknolojileriyle işletmelerin süreçlerini iyileştirerek büyümelerine katkı sağlamayı hedefleyen şirket, ilk defa Android 9.0 sürümünün kullanılarak geliştirdiği Beko 400 TR POS cihazını da işletmelerin kullanımına sunmaya hazırlanıyor.

- Yeni bir ödeme deneyimi

Token’in, geliştirdiği yeni nesil ödeme cihazı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın mobil satışlara yönelik VUK 507 No’lu "Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi" tebliği doğrultusunda satış, ödeme ve e-fatura işlemlerini tek cihazda birleştiriyor. Perakende ya da restoran fark etmeden, işletmeler Beko 400 TR ile sektör bazlı tüm iş yönetimi ihtiyaçlarını tek cihaz üzerinden karşılayabiliyor, ürün tanımlayabiliyor, satış ve stok yönetimi yapabiliyor, ödeme alabiliyor ve e-fatura kesebiliyor. Ayrıca, mağaza çalışanları, kasa önlerinde yoğun kuyruklar oluşturmadan, mağazanın herhangi bir alanında stok kontrolü yapıp satış işlemini anında gerçekleştirebiliyor.