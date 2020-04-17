TOKİ Başkanı Bulut Aksaray'da şantiye incelemesinde bulundu:

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, şantiyelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele çerçevesinde gerekli tüm önlemleri alarak faaliyetlerine devam ettiklerini söyledi.

Bulut, Aksaray'da TOKİ tarafından 1620 dükkanın yapıldığı şantiyede incelemelerde bulundu.

Burada gazetecilere yaptığı açıklamada, TOKİ olarak bugüne kadar ülke genelinde 890 bine yakın konut inşa ettiklerini belirten Bulut, bunun yanı sıra küçük ve orta ölçekli sanayi yapılarıyla birlikte hastane, stadyum gibi alanlarda çalışma yürüttüklerini dile getirdi.

Bulut, şöyle devam etti:

"Yeşil alanları artırmak maksadıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın koordinasyonunda gerçekleştirdiğimiz millet bahçelerimiz, ihalelerine başlamış olduğumuz 100 bin konut, geçen yıl itibarıyla başlayıp ihalelerini tamamlama aşamasına geldiğimiz 50 bin konutla birlikte şu anda aktif olarak Türkiye genelinde 297 şantiyemiz bulunmakta. Bu şantiyelerimizde gerekli tedbirleri alarak faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. Koronavirüs sebebiyle Sağlık Bakanlığımızın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ve İçişleri Bakanlığımızın yayımlamış olduğu genelgeler doğrultusunda şantiyelerimizdeki işçi sayılarını belirli bir miktar azaltarak, kendi içinde karantina önlemlerini alarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz."