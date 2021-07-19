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Tokyo 2020'de seksi önlemek için ilginç yöntem! Karton yatak...

19.07.2021 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokyo Olimpiyatları organizasyon komitesi bugüne dek görülmemiş tedbirler aldı. Olimpiyat köyünde sporcuların kaldığı odalara konan yataklar, iki kişi aynı anda oturduğu zaman çökecek şekilde yapıldı. Böylelikle sporcuların birbirlerine yakınlaşarak, Covid-19 bulaştırma tehlikesinin minimum düzeye indirilmesi hedefleniyor.

Tokyo 2020'de seksi önlemek için ilginç yöntem! Karton yatak...

Normal şartlar altında geçen yıl düzenlenmesi planlanan ancak pandemi nedeniyle 2021’e ertelenen Tokyo Olimpiyatları için en büyük çekince yine Covid-19... Virüsün bulaşmasını engellemek için neredeyse her türlü yolu deneyen organizasyon komitesi hiçbir detayı atlamıyor! İşte onlardan bazıları...

YATAK ÜZERİNDE KONTROL YAPTI

Hürriyet'in haberine göre organizasyon sırasında sporcuların Olimpiyat Köyü’nde seks yapmasını engellemek için yataklar kartondan yapıldı ve iki kişi yatağa çıktığı zaman çökecek şekilde tasarlandı. Bununla beraber Büyük Britanyalı cimnastikçi Rhys Mcclenaghan, yatağın üzerine çıktı ve karton yatakların seksi engelleyemeyeceğini göstermeye çalıştı! 2008 Pekin’de altın madalya kazanan ABD’li ünlü kadın kaleci Hope Solo, “Sporcular olimpiyat köyünün her yerinde seks yapıyordu” ifadelerini kullanmıştı.

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MADALYALARI KENDİLERİ TAKACAK

Finalde ilk 3’e giren sporculara tören sırasında madalyaları, önceki oyunlardaki gibi görevlilerce boyunlarına takılarak verilmeyecek. Bir kutu içinde takdim edilecek madalyaları sporcular, kendiler boyunlarına takacak. Madalya kutularını hazırlayan görevlilerin ise dezenfekte edilmiş maske ve eldiven takması zorunlu olacak. Sporcular da törende zorunlu maske takacak.

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Anahtar Kelimeler:
seks Tokyo
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