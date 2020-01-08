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  4. Tolga Ciğerci: Buraya koysalar boş mukaveleye imza atarım

Tolga Ciğerci: Buraya koysalar boş mukaveleye imza atarım

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 08.01.2020 14:38 | Son Güncelleme

Fenerbahçeli futbolcu Tolga Ciğerci, en kötü günlerinde sarı-lacivertlilerin yanında olduğunu belirterek, "Buraya koysalar boş mukaveleye imza atarım. Burada çok mutluyum. Şampiyon olmak istiyoruz" dedi.

Süper Lig’in devre arası çalışmalarını Antalya Belek’te sürdüren Fenerbahçe’de antrenman sonrasında sarı-lacivertli futbolcu Tolga Ciğerci basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kampın çok iyi olduğunu belirten Ciğerci, "Kendimizi iyi hazırlıyoruz. Kayseri maçına da hazırlanıyoruz. İnşallah 2020’ye iyi başlayacağız. Bunun içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Performansımı konuşursak her gün iyi çalışıp, kendime dikkat ediyorum. O yüzden sıkıntı yaşamıyorum. Sakatlığım istediğim gibi olmadı. Çok şükür o günleri de atlattım, zordu kolay değildi. Ama sağ olsun Ali Koç başkanım, doktorlar herkes bana destek verdiler. O kötü günlerden iyi çıktım. Sonuçları da zaten maçlarda belli oluyor" dedi.

"BOŞ MUKAVELEYE İMZA ATARIM"

Kendisinin sözleşme durumu hakkında da konuşan Ciğerci, "Sözleşme ile ilgili fazla bir şey diyemem. Benim bir hedefim var. 5 ay sonra takımla şampiyon olmak istiyorum. Elimden ne geliyorsa onu yapmaya çalışıyorum. Ondan sonra her şey kendiliğinden gelir. Fenerbahçe’ye ne kadar teşekkür etsem azdır. En kötü günlerimde beni yalnız bırakmadılar. Buraya koysalar boş mukaveleye imza atarım. Burada çok mutluyum. 4-5 ay bir zamanımız var. Orada da şampiyon olmak istiyoruz. Benim hedefim bu" ifadelerini kullandı.

"EN SEVDİĞİM MEVKİ ORTA SAHA"

Tolga Ciğerci, en sevdiği mevkilerin orta saha, 6 ve 8 numara olduğunu belirterek, "Tabi hoca sağ, sol ne derse benim için problem değil ve bu pozisyonlarda da oynadım. Takıma büyük bir katkı verebiliyorsam benim için önemli değil. Takımda da başarı oluyorsa. Mevkiye göre bağlı şeyler var. 6 numara derse hoca istediğim kadar fazla öne gidemem. Kanat ve 8 numarada daha fazla ileri çıkma şansım olur. Skora katkım çok iyi gidiyor. 2-3 gol fazla olabilirdi. Önemli olan fazla koyup çalışarak yapmam" şeklinde konuştu.

"MEHMET EKİCİ'NİN DÖNMESİNE SEVİNDİM"

Mehmet Ekici’nin takıma dönmesiyle ilgili düşüncelerini dile getiren 27 yaşındaki futbolcu, "Ben herkesle iyi anlaşıyorum. Tabi bir iki arkadaş var. En fazla dostum Mehmet Ekici. Ama herkesle iyi anlaşıyorum. Herkesi çok seviyorum, hepsi çok iyi. Ekici için sevindim tekrar döndü. Onun için her şeyin hayırlısı olur. Çok büyük bir futbolcu, bize yardım edecek bir isim. Kendisi çok iyi bir insan. İnşallah kendisini idmanlarda da gösterebilir" dedi.

"HERKESİN KALBİ NE DİYORSA ORAYA GİTSİN"

Milli takım seçimleri hakkında sorulan başarılı futbolcu, "Herkesin farklı düşüncesi var. Ben milli takımı seçtiğimde kalbimle seçtim. Öbürü Almanya’da doğdum diyor orayı seçiyor. Bu konuyla ilgili fazla bir şey diyemem. Herkesin kalbi ne diyorsa oraya gitsin. Ahmet Kutucu bizim için çok iyi bir futbolcu. Benim hedefim hep A Milli Takım'dı. Türkiye için oynamak istiyordum. Umarım en kısa zamanda tekrar çağrılırım" diye cevap verdi.

"TARAFTARIMIZ BİZİ YALNIZ BIRAKMASIN"

Tolga Ciğerci, sezonun ikinci yarısı için ise şunları söyledi:

"Taraftar bizi yalnız bırakmasın, hep destek versin. Bizde elimizden geleni yapmaya çalışacağız. İnşallah hep beraber camia olarak başarılı oluruz. Hedefimiz dışarıda da puan toplamak. 2019’u bence iyi bitirdik. Bu yılda öyle yapmamız gerekiyor. Fenerbahçe içeride, dışarıda oynasın aslında fark etmiyor. Önemli olan takım olarak bunu bilmemiz gerekiyor."

(İHA)

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