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Tolga Ciğerci ve Yusuf Sarı, A Milli Futbol Takımı aday kadrosuna dahil edildi

13.11.2021 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medipol Başakşehir forması giyen Tolga Ciğerci ve Trabzonspor forması giyen Yusuf Sarı, A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi.

Tolga Ciğerci ve Yusuf Sarı, A Milli Futbol Takımı aday kadrosuna dahil edildi
Tolga Ciğerci

Tolga Ciğerci

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: İstanbul Başakşehir
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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde bugün Cebelitarık'la karşılaşacak ve 16 Kasım’da Karadağ'a konuk olacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna iki futbolcu daha dahil edildi.

Buna göre, Medipol Başakşehir'den Tolga Ciğerci ve Trabzonspor'dan Yusuf Sarı, Türkiye-Cebelitarık karşılaşmasının ardından A Milli Takım kampına katılacak.

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Daha önce 3 kez A Milli Takım formasını giyen Tolga Ciğerci, son olarak Ay-Yıldızlı ekibin 2 Eylül 2017 tarihinde Ukrayna ile oynadığı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri karşılaşmasında görev aldı. Yusuf Sarı ise ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Milli Futbol Takımı
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