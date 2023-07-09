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Tom Brady iddiası çıldırttı! Ünlü iş insanından Kim Kardashian'a ağır sözler: Ünlü olmak için kamera önünde cinsel ilişki yaşadı!

09.07.2023 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NFL yıldızı Tom Brady'nin, rapçi Kanye West'ten boşanan Kim Kardashian ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Barstool Sports'un CEO'su Dave Portnoy, bu söylentilerden sonra Kim Kardashian'ı hedef aldı ve "Ünlü olmak için kamera önünde cinsel ilişki yaşadı!" dedi.

Barstool Sports CEO'su Dave Portnoy, Tom Brady'nin Kim Kardashian'la aşk yaşadığı iddiası sonrası çileden çıktı.

Page Six'in haberine göre; 46 yaşındaki Portnoy, ünlü sporcuya seslenerek reality şov yıldızı hakkında ağır yorumlarda bulundu.

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Ünlü iş insanı, "Eğer Kim ile cinsellik yaşamak istiyorsan git ve bunu bir motelde yap, sonra da dedikodusunu yapıp arkadaşlarına anlat... Ama Kardashian'larla aşk yaşama Tom. Eğer sen o seviyeye inersen, hepimiz ineriz. Biz bundan daha iyiyiz" dedi.

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42 yaşındaki Kardashian'ı aşağılayan sözlerine devam eden CEO, "Onunla sevgili olmanı kabul edemem... Bu bende kusma isteği uyandırıyor. Evet, Kim seksi bir kadın ve bir milyarder ama aynı zamanda bir paparazzi kızı. Ünlü olmak için kamera önünde cinsel ilişki yaşadı!" şeklinde konuştu.

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Kim Kardashian'ı yerden yere vurmaya devam ederek, "Kim, dokunduğu her erkeğin hayatını mahvediyor. O bir Daily News, bir Page Six, bir reality TV kızı" ifadelerini kullandı.


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Tom Brady Kim Kardashian yaşında

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