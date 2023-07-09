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  4. Dua Lipa Yunanistan tatilinden paylaştı! Sörf tahtasına sere serpe uzandı

Dua Lipa Yunanistan tatilinden paylaştı! Sörf tahtasına sere serpe uzandı

09.07.2023 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransız yönetmen Romain Gavras ile ilişkisiyle adından söz ettiren dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, tatil için rotalarını Yunanistan'a çevirdi. Renkli karelerini sosyal medya hesabından paylaşan Lipa tanga bikinisiyle sörf tahtasına uzandı. Pozları ise olay oldu.

27 yaşındaki Dua Lipa ve 41 yaşındaki yeni sevgilisi Romain Gavras, geçtiğimiz mayıs ayınca 76'ncı Cannes Film Festivali'nde boy göstererek, ilk kez birlikte kırmızı halıda birlikte yer almıştı. Dua Lipa'nın kendisinden 14 yaş büyük isimle birlikte olması sosyal medyayı sallamıştı.

Eleştirileri umursamayan şarkıcı sevgilisiyle son olarak Yunanistan'ın Sifnos adasına tatile gitti. Instagram'da 88.4 milyon takipçisi olan Dua Lipa, tatilden karelerini hayranlarıyla paylaştı.

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Peş peşe yayınladığı fotoğraflara "Sifnos" notunu düşen güzel şarkıcı, gönderisinde sevgilisiyle el ele tutuşurken çekilen pozlarına da yer verdi.

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Dua Lipa'nın tanga bikinisiyle sörf tahtasına uzandığı pozları da hayranlarından tam not aldı.

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Ünlü ismin kısa sürede 3 milyon beğeni alan tatil paylaşımına; "Romain çok şanslı bir adam", "Yunanistan'a hoş geldiniz" ve "Yaşadığın hayatı çok seviyorum" gibi 7 bine yakın yorum yapıldı.

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