YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Tomarza Belediyespor, lideri devirdi

Tomarza Belediyespor, lideri devirdi

KAYSERİ HABERLERİ  | 27.01.2020 12:02 | Son Güncelleme

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubunda zirve mücadelesi veren Tomarza Belediyespor, kendi evinde ağırladığı lig lideri Kayserigücü’nü 2-1 mağlup ederek zirve yarışında iddialı bir konuma geldi.Birinci Amatör Küme B grubu’nda 18.

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubunda zirve mücadelesi veren Tomarza Belediyespor, kendi evinde ağırladığı lig lideri Kayserigücü’nü 2-1 mağlup ederek zirve yarışında iddialı bir konuma geldi.
Birinci Amatör Küme B grubu’nda 18. Haftaya 31 puan ile 4. Sırada giren Tomarza Belediyespor kendi evinde, lider Kayserigücü’nü konuk etti. İlçe Stadı’nda tamamen dolu tribünler önünde oynanan karşılaşmada rakibini Mehmet Helvacı’nın attığı iki gol ile deviren Mavi-Beyazlı takım böylece lider ile arasındaki puan farkını 5’e düşürdü.
İki takımın süper Amatör Küme’ye yükseleceği bu grupta 4 takım kıyasıya mücadele ediyor. Tomarza Belediyespor Antrenörü Ahmet Mühnek, son haftaya kadar şampiyonluk kovalayacaklarını ifade ederken, Kayserigücü maçında kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlarına teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
Kayseri Süper Amatör KümeKayseri Süper Amatör Küme
Kayseri Süper Amatör KümeKayseri Süper Amatör Küme
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

İşçi servisi takla attı: 11 yaralı

İşçi servisi takla attı: 11 yaralı

Meral Akşener'den depremzedelere ziyaret

Meral Akşener'den depremzedelere ziyaret

Adıyaman'da soba zehirlenmesi!

Adıyaman'da soba zehirlenmesi!

Deprem sırasından bir sitede yaşanan panik anları kameralara yansıdı

Deprem sırasından bir sitede yaşanan panik anları kameralara yansıdı

Başkan Buluş güven tazeledi

Başkan Buluş güven tazeledi

Kayseri Namaz Vakitleri 27 Ocak Pazartesi

İmsak
06:17
Sabah
07:42
Öğle
12:56
İkindi
15:36
Akşam
18:00
Yatsı
19:19

Kayseri Nöbetçi Eczaneler27 Ocak Pazartesi

Bizim Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Çiftlik Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Hale Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Akbulut Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Billur Başkal Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Sarıalp Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Zeynep Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.