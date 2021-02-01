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Tomarzalı Proje Uzmanından ‘Kayseri İlçeleri Kültür Turu’ proje önerisi

01.02.2021 09:22 | Son Güncelleme:
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Tomarzalı Proje Uzmanından ‘Kayseri İlçeleri Kültür Turu’ proje önerisi

Tomarza Eski Güzelleştirme Dernek Başkanı ve Proje Uzmanı Hasan Gürbüz, Kayseri Büyük Şehir Belediyesine "Kayseri İlçeleri Kültür Turu’’ başlığıyla proje önerisinde bulundu.

Tomarza Eski Güzelleştirme Dernek Başkanı ve Proje Uzmanı Hasan Gürbüz, Kayseri Büyük Şehir Belediyesine "Kayseri İlçeleri Kültür Turu’’ başlığıyla proje önerisinde bulundu. Hasan Gürbüz, Kayseri Büyükşehir Belediyesine Covid-19 pandemi süreci sonrası için olan projesi hakkında bilgiler verdi.
Hasan Gürbüz, projesi ile birlikte mekanlarda bir nebze de olsa hareketlilik yaşanacağını söyleyerek, "Malumunuz salgın sürecinde insanların hareket alanı daraldı. Birçok kısıtlamayla karşı karşıya kaldı ve bu süreç bittiğinde yeniden eskisi gibi birçok toplu halde yapılan sosyal hareketlere yeniden dahil olacaktır. Çünkü insan sosyal bir varlıktır. Bu durumu da göz önüne alarak Kayseri Büyükşehir Belediyesine bir proje önerisinde bulunmak istiyorum ‘’ Kayseri İlçelerine Kültür Turu’’ başlığıyla. Kar marjı gütmeden büyükşehir belediyesi çatısı altında sırayla ya da kurayla seçilen ilçelere her hafta kültür gezileri düzenlemek. Üniversite öğrencileri başta olmak üzere Kayseri şehir merkezinden bu turlara çok kişinin katılım yapacağına da inanıyorum. Ayrıca Kayseri’de doğmuş Kayseri’nin hiçbir ilçesine gitmemiş sadece adını duymuş binlerce Kayserili var bu turlara katılıp memleketinin farklı yerlerini görmek isteyebilirler. Kayseri’ye ait her ilçe farklı kendine has bir tarihi dokusu ve kültürü içeriyor. Örnek verecek olursak mesela ilçemiz Tomarza’dan Osmanlı dönemi merkez cami, tarihi kilise, manastır kalıntıları, Zamantı ırmağı, Kömür mahallesi lahit mezarlar, Saraycık bölgesi saray kalıntıları, Göl değirmeni bölgesi, İmamkullu mahallesi Hitit kaya kabartması, Arslantaş mahallesi Berçin yaylaları, taş işleme atölyeleri, yöresel ürün kabak çekirdeği, tepsi mantısı, balı, peyniri gibi, gibi. Tura katılanlar illa gittikleri ilçeye ait farklı bir doku hissedeceklerdir. Camisi, çeşmesi, köprüsü, evleri, çarşısı, parkı eminim görülecek onlarca yer çıkacaktır. Ben Kayserinin tüm ilçelerini gezmiş biri olarak söylüyorum. Bu turlara ilçe belediyelerinin görevlendirdikleri bir rehber eşliğinde ilçenin tarihini, ekonomisini, kültürünü öğrenebilirler. Ayrıca yerel esnaf içinde iyi olur. Çay ocakları, lokantalar, hediyelik eşya satan dükkânlar, bakkallar, dondurmacılar, pastaneler gibi yerlerde bir nebze de olsa hareketlilik kazanır” dedi.
Gürbüz, görüşmek isteyen kurumlar ile fikir alış verişi yapmaya hazır olduklarını söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:
“Yine bu turlara katılan kişilerden isteyenlere o ilçe hakkında anketler yaptırılarak ilçenin olumlu ve olumsuz yanları hakkında bilgiye sahip olunur ve Kayseri büyükşehir ve ilçe belediyelerinin katılacağı yatırım toplantılarında bahsi geçen konular da ele alınabilir. Ayrıca ilçelerimizde oldukça fazla tarihi yerler ve tabii güzellikler var. Bu proje hayata geçerse farkındalık yaratıp göz ardı edilen yerlere kırsal turizm etkinlikleri de başlayabilir. Yine bu konularla ilgili görüşmek isteyen kurum kuruluş olursa istedikleri zaman fikir alışverişinde bulunmaya hazırım."

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