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Tomarzalı Taş Ustası 50 yıldır taşlara şekil veriyor

04.02.2021 15:55 | Son Güncelleme:
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Tomarza İlçesinde 50 yıldır taş ustalığı yapan Mehmet Yılmaz, geçimini taştan sağlıyor.Tomarza İlçesine bağlı Çayinli Mahallesinde bulunan 68 yaşında Mehmet Yılmaz, baba ve dede mesleği olan taş ustalığı ile evinin geçimini sağlıyor.

Tomarza İlçesinde 50 yıldır taş ustalığı yapan Mehmet Yılmaz, geçimini taştan sağlıyor.
Tomarza İlçesine bağlı Çayinli Mahallesinde bulunan 68 yaşında Mehmet Yılmaz, baba ve dede mesleği olan taş ustalığı ile evinin geçimini sağlıyor. Teknolojinin gelişmesiyle ve yapılarda beton ve tuğla tercih edilmesiyle taş ustalığı mesleği yok olmaya tehlikesi ile karşı karşıya kalan Taş Ustası Mehmet Usta çevre il veya ilçelerde sınırlı sayıda kalan taş ustaları arasında yerini aldı.
1969 yılından beri mesleğini icra ettiğini söyleyen Mehmet Yılmaz, “17 Yaşında bir taş ustasının yanına girerek bu mesleği öğrendim. 1969 yılından başlamış olduğum bu mesleği halen yürütmekteyim. Taşçıların kırmış oldukları taşları ben çekiç, murç, tarak ve kalem ile işliyorum. Bugüne kadar bu taşlardan heykel, dibek, kirmen, çeşme vb. restorasyonunu yaptım. Tavukçu Mahallesinde 3,5 yıl işleme yaptım. 1984 yıllarında Çayinli ve o zaman bağlı olan 3 km uzaklıkta bulunan Dağyurdu’nun Mahalle muhtarlığını yaptım. Gayret ve çabalarımızla Çayinli ve Dağyurdu mahallelerini birbirinden ayırarak ayrı ayrı muhtarlık olmasını sağladık. Biraz muhtarlıktan ve birazda taş işçiliğinden elde ettiğimiz gelirle emekli oldum. Emekli olmama rağmen taş işini bırakmadım. Kendi evimin taş ustalığını dahi kendim yaptım. Bu şekilde hayatımı devam ettiriyorum” dedi.

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