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Topaloğlu: “Hayvanları korumak görevimiz"

SAMSUN HABERLERİ  | 04.01.2021 11:59 | Son Güncelleme

Samsun 19 Mayıs Belediyesi ekiplerince ilçenin belirli noktalarına koyulan kaplara olarak mama ve su bırakıldı.19 Mayıs Belediyesi yeni tip korona virüsü tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı.

Samsun 19 Mayıs Belediyesi ekiplerince ilçenin belirli noktalarına koyulan kaplara olarak mama ve su bırakıldı.
19 Mayıs Belediyesi yeni tip korona virüsü tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı. Sokakta yaşayan hayvanlar için suluk ve mamalıklar yapıldı. 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, “Bu süreci hep birlikte dayanışma ile atlatacağımıza inanıyorum” dedi.

“Belediye olarak hayvanları korumayı bir görev biliyoruz"
Pandemi sürecinden en çok sokak hayvanlarımız etkileniyor diyen 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, “Sokakta yaşayan hayvanların aç kalmaması için onlara suluklar, mamalıklar yapıldı. Bu suluk ve mamalıklara su ve mama bırakılarak takibi yapılıyor. Bu süreci hep birlikte dayanışma ile atlatacağımıza inanıyorum. Belediye olarak hayvanları korumayı bir görev biliyoruz" diye konuştu.

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