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Toplu iş sözleşmesinde Başkan Kanar farkı

22.01.2021 16:04 | Son Güncelleme:
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Toplu iş sözleşmesinde Başkan Kanar farkı

Mustafakemalpaşa Belediyesi ve HAK-İş Sendikası arasında süren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlanarak, imzalar atıldı.

Mustafakemalpaşa Belediyesi ve HAK-İş Sendikası arasında süren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlanarak, imzalar atıldı. Bursa ilçeleri arasında en yüksek zammı Mustafakemalpaşa Belediyesi verdi.
Toplu iş sözleşmesi imza töreni; Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Belediye Başkan Yardımcısı Erol Pektez, HAK-İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Mustafa Yavuz, Sendika Şube Başkan Yardımcısı Selim Bal, Belediye şirketi ve sendika temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. Belediye şirketi kadrosunda yer alan işçileri kapsayan toplu sözleşme ile çalışanların ücret, sosyal hak ve ikramiyelerinde önemli oranda iyileştirmeler yapıldı.
Belediye Başkanı Mehmet Kanar, 2020 2022 yılını kapsayan toplu sözleşme hükümlerine göre hak sahibi işçilerin yevmiye ve sosyal yardımlarına enflasyon üzerinde zam yapıldığını söyledi.
Çalışanların hakkını savunan bir anlayışıyla hareket ettiklerini ifade eden Başkan Mehmet Kanar, “Çalışanlarımızın alın teri ve emeğinin karşılığı sözleşmeye yansımıştır. Çalışanlarımızla bir aileyiz ve onların alın teri kurumadan haklarını vermek için gayret ediyoruz. Toplu iş sözleşmesi başta çalışanlarımız olmak üzere hepimize hayırlı olsun” dedi.
Mustafakemalpaşa ilçesine yakışan bir sözleşmeye imza atıklarını ve işçilerin ücretlerinde önemli iyileştirmeler yapıldığını belirten HAK-İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Mustafa Yavuz, Belediye Başkanımız Mehmet Kanar, hizmetlerinde olduğu gibi yine farkını ortaya koydu. Bursa ilçeleri arasında en yüksek zammı yaparak, çalışanına hak ettiği değeri verdi. Alın teri ve emeğin yüce bir değer olduğunu gözler önüne seren Belediye Başkanı Mehmet Kanar’a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Toplu iş sözleşmesinde Başkan Kanar farkı

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