Toplu taşıma araçlarına HES kodu şartı getirildi

Korona virüs tedbirleri kapsamında Adıyaman’da bulunan toplu taşıma araçlarına vatandaşlar artık HES koduyla bine bilecek.

Adıyaman Belediyesi tarafından toplu taşıma araçlarında başlatılan uygulamayla beraber vatandaşların 15 Aralık tarihine kadar Yamankartlarını HES koduyla eşleştirmesi istenildi. Korona Virüsten dolayı tedbirler almaya devam eden Adıyaman Belediyesi, 15 Aralık tarihinden itibaren başlatacağı Yamankartlarda HES kodu uygulamasıyla salgının bulaş riskini en az seviyeye indirmeyi hedefliyor.

