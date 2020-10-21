Toplu taşımada HES kodu çalışmaları sürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarında HES kodlu binişler için çalışmalarına devam ediyor. Sağlık Bakanlığınca salgın dönemi için hazırlanan HES kodu uygulaması Antalya’da toplu taşıma hizmetinde kullanılan Antalyakart’a entegre ediliyor. Toplu taşıma araçlarında HES kodu ile binişler yakında başlayacak.

Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında karantinada bulunması gereken vatandaşların şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmalarını engellemek amacıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi HES Kodu uygulamasına hazırlanıyor. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ile gerekli çalışmalar başlatıldı. Sağlık Bakanlığınca salgın dönemi için hazırlanan HES kodu uygulaması Antalya’da toplu taşıma hizmetinde kullanılan Antalyakart’a entegre edilecek. Bakanlık onayı ile birlikte HES sorgusu ile kartlara HES kodu tanımlaması yapılacak ve toplu taşıma araçlarına binilmesi sağlanacak.

Genelge yayınlandı

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 29.09.2020 tarih ve 15993 sayılı "Şehir İçi Toplu Ulaşımda HES Kodu Sorgulaması" konulu genelgesinin ardından harekete geçen Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve Antalya Ulaşım A.Ş. hummalı bir çalışma yürütüyor.