YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Toplu taşımada HES kodu çalışmaları sürüyor

Toplu taşımada HES kodu çalışmaları sürüyor

ANTALYA HABERLERİ  | 21.10.2020 14:11 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarında HES kodlu binişler için çalışmalarına devam ediyor.

Toplu taşımada HES kodu çalışmaları sürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarında HES kodlu binişler için çalışmalarına devam ediyor. Sağlık Bakanlığınca salgın dönemi için hazırlanan HES kodu uygulaması Antalya’da toplu taşıma hizmetinde kullanılan Antalyakart’a entegre ediliyor. Toplu taşıma araçlarında HES kodu ile binişler yakında başlayacak.

Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında karantinada bulunması gereken vatandaşların şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmalarını engellemek amacıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi HES Kodu uygulamasına hazırlanıyor. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ile gerekli çalışmalar başlatıldı. Sağlık Bakanlığınca salgın dönemi için hazırlanan HES kodu uygulaması Antalya’da toplu taşıma hizmetinde kullanılan Antalyakart’a entegre edilecek. Bakanlık onayı ile birlikte HES sorgusu ile kartlara HES kodu tanımlaması yapılacak ve toplu taşıma araçlarına binilmesi sağlanacak.

Genelge yayınlandı
İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 29.09.2020 tarih ve 15993 sayılı "Şehir İçi Toplu Ulaşımda HES Kodu Sorgulaması" konulu genelgesinin ardından harekete geçen Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve Antalya Ulaşım A.Ş. hummalı bir çalışma yürütüyor.

Uygulama yakında başlıyor
Genelge gereği şehir içi toplu ulaşım aracıyla (otobüs, minibüs, Antray ve nostalji tramvayı) yapılan seyahatlerde kullanılan Antalyakart ile Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması arasında gerekli entegrasyon yapılacak. Sona gelinen çalışma ile toplu taşıma araçlarında HES kodu ile binişler yakında başlayacak.

İhlal bakanlığa bildirilecek
Çalışma tamamlandığında HES Kodunu Antalyakart ile eşleştirmeyen kart sahipleri ve Covid-19 hastalığı tanısı konulan ya da temaslısı durumunda olan riskli vatandaşlara ait Antalyakartlar (izolasyon süresi boyunca) ulaşım araçlarında geçersiz olacak. Covid-19 tanılı ya da temaslısı olması nedeniyle izolasyonda olması gerektiği kendisine bildirilmesine rağmen şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilen kişilerin bilgileri, gerekli idari yaptırımların uygulanması için İçişleri Bakanlığı’na bildirilecek.

Toplu taşımada HES kodu çalışmaları sürüyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Evlilik konusu açılınca... Canlı yayında birbirlerine girdiler! Evlilik konusu açılınca... Canlı yayında birbirlerine girdiler!
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
En Çok Okunan Yerel Haberler
GAÜN Hastanesinde devir-teslim töreni gerçekleştirildi
GAÜN Hastanesinde devir-teslim töreni gerçekleştirildi
Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı
Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı
Cumhuriyet döneminin ilk barajı Çubuk 1 için özel açılış
Cumhuriyet döneminin ilk barajı Çubuk 1 için özel açılış
Vali Balcı, Cumhuriyet tarihinin ilk antimuan madenini gezdi
Vali Balcı, Cumhuriyet tarihinin ilk antimuan madenini gezdi
Emekliliğe ayrılan personele altın hediye edildi
Emekliliğe ayrılan personele altın hediye edildi
Denizlispor Başkan Yardımcısı Cinkaya galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu
Denizlispor Başkan Yardımcısı Cinkaya galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu

Antalya Namaz Vakitleri 21 Ekim Çarşamba

İmsak
05:44
Sabah
07:04
Öğle
12:47
İkindi
15:51
Akşam
18:20
Yatsı
19:35

Antalya Nöbetçi Eczaneler21 Ekim Çarşamba

Ertan Eczanesi
Muratpasa
Fidan Eczanesi
Muratpasa
Güzeloba Eczanesi
Muratpasa
Merkez Eczanesi
Muratpasa
Naz Eczanesi
Muratpasa
Turunç Eczanesi
Muratpasa
İkra Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Antalya’da Gencin Düştüğü Evdeki Travesti Yakalandı
Antalya’da Gencin Düştüğü Evdeki Travesti Yakalandı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Şehitler Parkı 18 Mart’ta açılıyor
Şehitler Parkı 18 Mart’ta açılıyor
Yatak odasındaki kirli külot yuva dağıttı
Yatak odasındaki kirli külot yuva dağıttı
Film izleme bahanesiyle tecavüz
Film izleme bahanesiyle tecavüz
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.