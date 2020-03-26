Toplu taşımada korona virüs önlemi

Kahramanmaraş’ta trafik polisleri korona virüs önlemleri kapsamında otobüs ve yolculara uyarılarda bulundu.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs önlemleri kapsamında Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de çalışma yapıyor. Ekipler, kent merkezindeki otobüs duraklarına gelerek İç İşleri Bakanlığı’nın, “toplu taşıma araçlarında seyahat edilmesinde en fazla yolcu kapasitesinin yüzde 50’si kadar yolcu taşıması gerekmektedir” başlıklı broşürleri otobüs ve duraklara astı.

Ekipler, yolcuların otobüste oturma düzeni ile şoförün yolcu kapasitesi hakkında da bilgiler verdi.

