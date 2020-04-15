YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Toplu taşımaya korona virüs sıkı kontrolü

Toplu taşımaya korona virüs sıkı kontrolü

MALATYA HABERLERİ  | 15.04.2020 17:25 | Son Güncelleme

Malatya’da, yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında toplu taşıma araçlarına fazla yolcu alınmaması için sıkı kontrol yapılıyor.Malatya Emniyet Müdürlüğü trafik görevlileri, ismet Paşa Caddesi Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü önünde zaman zaman denetleniyor.

Toplu taşımaya korona virüs sıkı kontrolü

Malatya’da, yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında toplu taşıma araçlarına fazla yolcu alınmaması için sıkı kontrol yapılıyor.
Malatya Emniyet Müdürlüğü trafik görevlileri, ismet Paşa Caddesi Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü önünde zaman zaman denetleniyor. Yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında toplu taşıma araçlarına fazla yolcu alınmaması için sıkı kontrol yapılıp, ruhsatta yer alan yolcu kapasitesinin yüzde 50’sinin üstünde yolcu alanlara cezai işlem uygulanıyor.
Trafik polisleri, toplu taşımada oturma sosyal mesafesinin uygulanması konusunda da titiz çalışma yapıyor.

Toplu taşımaya korona virüs sıkı kontrolü

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSurvivor'da Melisa Ilıcalı dansı olay oldu Acun Ilıcalı'nın kızları birlik olduSurvivor'da Melisa Ilıcalı dansı olay oldu Acun Ilıcalı'nın kızları birlik oldu
Maskeli nikah dönemi!Maskeli nikah dönemi!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bayburt Valiliğinden tabut görüntülerine ilişkin açıklama

Bayburt Valiliğinden tabut görüntülerine ilişkin açıklama

Traktör devrildi: 1 ölü

Traktör devrildi: 1 ölü

Hastaneden maske kullanım uyarısı

Hastaneden maske kullanım uyarısı

Korona virüs dinlemedi, işciye rekor zam yaptı

Korona virüs dinlemedi, işciye rekor zam yaptı

Burhaniye Cezaevinden 492 kişi tahliye oldu

Burhaniye Cezaevinden 492 kişi tahliye oldu

Kayserispor kalecisi Lung: "Çok özledim"

Kayserispor kalecisi Lung: "Çok özledim"

Malatya Namaz Vakitleri 15 Nisan Çarşamba

İmsak
04:17
Sabah
05:44
Öğle
12:32
İkindi
16:13
Akşam
19:10
Yatsı
20:31

Malatya Nöbetçi Eczaneler15 Nisan Çarşamba

Eren Eczanesi
Merkez
İkizler Eczanesi
Merkez
Kadıoğlu Eczanesi
Merkez
Murat Eczanesi
Merkez
Özpolat Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Milletvekili Fendoğlu yerel medyanın sorunlarını dile getirdi

Milletvekili Fendoğlu yerel medyanın sorunlarını dile getirdi

Korona virüs için sosyal medya uyarısı

Korona virüs için sosyal medya uyarısı

Yeni jandarma komutanı göreve başladı

Yeni jandarma komutanı göreve başladı

Sokak Hayvanları İçin Su İsteği

Sokak Hayvanları İçin Su İsteği

Kadınlar tuvaletinde gizli kamera şoku

Kadınlar tuvaletinde gizli kamera şoku

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.