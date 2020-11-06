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Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi pandeminin toplumsal etkilerini anlattı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 06.11.2020 15:21 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof.

Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi pandeminin toplumsal etkilerini anlattı

Cumhurbaşkanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Veysel Bozkurt ‘Pandeminin Toplumsal Etkilerini’ anlattı.
Cumhurbaşkanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi ve İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi İktisat Sosyolojisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Veysel Bozkurt, ‘Pandeminin Toplumsal Etkileri başlıklı online söyleşiye katıldı.
Bülent Ecevit Üniversitesi Instagram resmi hesabı üzerinden canlı yayında gerçekleşen söyleşide; Prof. Dr. Bozkurt, tüm dünyayı ve ülkeyi etkisi altına alan koronavirüs pandemisini herkesin hayatını ciddi oranda etkileyip değişmesine neden olduğunu ifade ederek, salgının üretimden tüketime, uluslararası ilişkilerden eğitime, ulaşımdan eğlenceye, dini ibadetlerden spor etkinliklerine kadar akla gelebilecek her alanda toplumsal yaşamı etkisi altına aldığına değindi. Bu bağlamda, COVİD-19 pandemisi ve bu salgınla mücadele kapsamında alınan karantina tedbirlerinin birey ve toplum psikolojisi üzerindeki etkilerini örnekler vererek anlatan Bozkurt, sosyalleşmenin pandemi döneminde değerinin daha çok anlaşıldığı, ‘yeni normal’ yaşama geçişle birlikte sosyal mesafe ve hijyenin gelecekteki süreçte öneminin artarak devam edeceği, sosyal izolasyonla birlikte sosyal ilişkilerin yeniden düzenlenmesinin gerekli olacağı yönündeki bilgileri çevrimiçi olarak paylaştı.
Prof. Dr. Veysel Bozkurt, pandemi sürecinin olumsuz etkilerini gidermek için toplumsal değerlerin ve dayanışmanın, ortak bilinç, ortak tavır, ortak sorumlulukların öneminin unutulmamasına ilişkin notları da dinleyicilere aktardı.

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