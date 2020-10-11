Toprağa dokunarak stres atıyorlar

Tepebaşı Belediyesinin Gönüllü Bahçeleri’nde toprağa dokunan vatandaşlar, domatesten salatalığa, fasulyeden karpuza, biberden fasulyeye kadar birçok ürün elde ediyor.

4 merkezde emekli, engelli, gazi ve şehit yakınları başta olmak üzere vatandaşların kullanımına sunulan Gönüllü Bahçeleri de korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler eşliğinde vatandaşların huzurla vakit geçirdiği mekanlar olmayı sürdürüyor. 9 bin 66 metrekarelik Batıkent Gönüllü Bahçeleri, Zincirlikuyu Mahallesi’nde bulunan 6 bin 300 metrekarelik Selami Vardar Gönüllü Bahçeleri, Aşağısöğütönü Mahallesi’nde bulunan 29 bin 900 metrekarelik Mustafa Mansız Gönüllü Bahçeleri ve Aşağı Söğütönü Mahallesi’nde yer alan 6 bin 585 metrekarelik 2 Eylül Gönüllü Bahçeleri, koronavirüsle mücadele kapsamında gerekli düzenlemelerin yapılması ile vatandaşlara ev sahipliği yapıyor.

“Akşama kadar vakit geçiriyoruz”

Mustafa Mansız Gönüllü Bahçesi sakinlerinden 67 yaşındaki Vahap Yerlikaya, tarımla uğraşarak stres attığını belirterek, “Apartman dairesinde oturduğumuzdan dolayı buraya stres atmak, vakit geçirmek için geliyoruz. Başkanımız Ahmet Ataç’a ve çalışan personele teşekkürlerimizi sunuyoruz. Biber, bamya, patlıcan, salatalık, domates, marul, turp ektik. Her şeyden de gayet randımanlı vaziyette istediğimiz düzeyde verim aldık. Pandemi döneminin başından bu güne kadar, sabahleyin geldik akşam namazına kadar burada zaman geçirdik. Kimseyle bir ilişkimiz olmadı. Çok memnunuz” dedi.