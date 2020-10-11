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Toprağa dokunarak stres atıyorlar

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 11.10.2020 16:31 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesinin Gönüllü Bahçeleri’nde toprağa dokunan vatandaşlar, domatesten salatalığa, fasulyeden karpuza, biberden fasulyeye kadar birçok ürün elde ediyor.4 merkezde emekli, engelli, gazi ve şehit yakınları başta olmak üzere vatandaşların kullanımına sunulan Gönüllü Bahçeleri de korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler eşliğinde vatandaşların huzurla vakit geçirdiği mekanlar olmayı sürdürüyor.

Tepebaşı Belediyesinin Gönüllü Bahçeleri’nde toprağa dokunan vatandaşlar, domatesten salatalığa, fasulyeden karpuza, biberden fasulyeye kadar birçok ürün elde ediyor.
4 merkezde emekli, engelli, gazi ve şehit yakınları başta olmak üzere vatandaşların kullanımına sunulan Gönüllü Bahçeleri de korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler eşliğinde vatandaşların huzurla vakit geçirdiği mekanlar olmayı sürdürüyor. 9 bin 66 metrekarelik Batıkent Gönüllü Bahçeleri, Zincirlikuyu Mahallesi’nde bulunan 6 bin 300 metrekarelik Selami Vardar Gönüllü Bahçeleri, Aşağısöğütönü Mahallesi’nde bulunan 29 bin 900 metrekarelik Mustafa Mansız Gönüllü Bahçeleri ve Aşağı Söğütönü Mahallesi’nde yer alan 6 bin 585 metrekarelik 2 Eylül Gönüllü Bahçeleri, koronavirüsle mücadele kapsamında gerekli düzenlemelerin yapılması ile vatandaşlara ev sahipliği yapıyor.

“Akşama kadar vakit geçiriyoruz”
Mustafa Mansız Gönüllü Bahçesi sakinlerinden 67 yaşındaki Vahap Yerlikaya, tarımla uğraşarak stres attığını belirterek, “Apartman dairesinde oturduğumuzdan dolayı buraya stres atmak, vakit geçirmek için geliyoruz. Başkanımız Ahmet Ataç’a ve çalışan personele teşekkürlerimizi sunuyoruz. Biber, bamya, patlıcan, salatalık, domates, marul, turp ektik. Her şeyden de gayet randımanlı vaziyette istediğimiz düzeyde verim aldık. Pandemi döneminin başından bu güne kadar, sabahleyin geldik akşam namazına kadar burada zaman geçirdik. Kimseyle bir ilişkimiz olmadı. Çok memnunuz” dedi.

“Buraya gelince rahatlıyorum”
70 yaşındaki Abdullah Zeyrek ise, “Emekliyim. Bu bahçeleri hizmetimize veren başta Sayın Belediye Başkanımız Ahmet Ataç olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz. Pandeminin ilk döneminde 3 ay dışarı çıkmadık. Sonra buraya gelmeye başladık. Stres atıyoruz, efor sarf ediyoruz. Evde kapalı kalmaktan çok çok iyi. Sağlık açısından da iyi. Ben diyabet, tansiyon hastasıyım. Ama buraya geldiğim zaman bir rahatlama hissediyorum kendimde” diye konuştu.

“Pandemi döneminde burada stres atıyoruz”
55 yaşındaki Osman Turşan ise pandemi döneminde Gönüllü Bahçesi ile stres attığını ifade ederek, “Pandemi döneminde burada stres atıyoruz. Belediye Başkanımız Ahmet Ataç’a teşekkür ediyoruz. Çok güzel oldu. Şehrin stresinden, gürültüden kurtulmak için çok iyi. Sabah 8’de buraya geliyorum. Kafamız dinç. Rahat, gürültüsüz, patırtısız. Kendimizi yormadan vakit geçiriyoruz. Üstelik daha lezzetli, kendi ürettiğimiz ürünleri yiyoruz” dedi.
Sosyal mesafe ve maske kuralları kapsamında 374 vatandaş 50 metrekarelik bahçelerinde tarımsal üretim gerçekleştirirken, şehir hayatının getirdiği stres ve zihinsel yorgunluktan uzaklaşmanın da mutluluğunu yaşıyor. Çeşitli sebze ve meyve üretimi gerçekleştirerek, ekip-biçerek bahçelerinde vakit geçiren Tepebaşı sakinleri, aynı zamanda kentteki çevrecilik ve yeşil alan kültürünün gelişmesine de katkı sağlıyor. Vatandaşlar, korona virüs süresince mağduriyet yaşanmaması adına bahçe kullanım haklarının 1 yıl süre ile uzatılmasından dolayı da Tepebaşı Belediyesine teşekkürlerini ilettti.

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