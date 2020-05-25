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Toprakçı yaşlıları ve çocuklarla bayramlaştı

MUĞLA HABERLERİ  | 25.05.2020 14:27 | Son Güncelleme

Kovid 19 salgını nedeniyle bu yıl buruk kutlanan Ramazan Bayramı dolayısıyla Muğla Aile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Osman Toprakçı Ramazan Bayramı dolayısıyla karantina altında olan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda kalan yaşlı, engelli, gençlerin bayramını kutladı.Muğla Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür vekili Osman Toprakçı, Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevi sakinlerinin Ramazan Bayramını kutladı.

Kovid 19 salgını nedeniyle bu yıl buruk kutlanan Ramazan Bayramı dolayısıyla Muğla Aile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Osman Toprakçı Ramazan Bayramı dolayısıyla karantina altında olan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda kalan yaşlı, engelli, gençlerin bayramını kutladı.
Muğla Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür vekili Osman Toprakçı, Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevi sakinlerinin Ramazan Bayramını kutladı. Muğla programı sonrasında Fethiye’ye geçen İl Müdür vekili Osman Toprakçı, Ramazan Bayramının ilk gününde Fethiye ilçesinde hizmet veren kuruluşları ziyaret etti.
SHÇEK-Fethiye Belediyesi Huzurevi’ndeki büyükler ve personel ile bayramlaşan Toprakçı, Fethiye Çocuk Evleri Sitesi, Şükrü Bircan Çocuk Destek Merkezi ve Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine geçerek hizmet alan bireylerin ve personelin bayramını kutladı.

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