Toroslar Belediyesi 3 ayda 600 nikah kıydı

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesince, ’mutlu ailelerin belediyesi’ sloganıyla kontrollü sosyal hayat sürecinde 600 nikah kıyıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, mart ayından itibaren Türkiye’yi de etkisi altına alan Covid-19 salgını ile ara verilen nikah törenleri, mayıs ayı itibariyle tekrar başladı. Toroslar Belediyesi’nde de kıyılan nikahlar, pandemi kurallarına uyularak kontrollü bir şekilde gerçekleşiyor. Belediyenin katkılarıyla birbirlerine ömür boyu ‘evet’ diyerek hayatlarını birleştiren çiftler ise dünya evine girmenin mutluluğunu yaşıyor.

Özel olarak hazırlanan nikah kalemi hediye

Son 3 ayda toplam 600 nikah kıyan belediye, evlenen çiftlere nikah defterini imzaladıkları kalemi de hediye ediyor. Belediyenin Teknik ve Mesleki Eğitim Kursları Merkezi’nde (TORTEK) özenle hazırlanan bu kalemle imzalarını atan çiftler, hayatlarını birleştiren imzayı attıkları kalemi de hatıra olarak saklama fırsatı buluyor.

“İyi günde, kötü günde yanınızdayız"

Hayatlarını birleştirmek isteyen çiftlerin bu mutlu günlerinde yanlarında olduklarını kaydeden Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, “Hemşehrilerimizin iyi gününde de kötü gününde de yanlarında olmak bizim görevimiz. Kontrollü sosyal hayat dönemiyle birlikte 600 çiftimizin nikahını kıydık. Toroslar Belediyesi olarak yeni yuvaların kurulmasına vesile oluyoruz. Nikah memurlarımızın da özverisiyle kıydığımız nikahlarda temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyuluyor. Bu şekilde kurallara riayet ederek çalışmaya devam edeceğiz. Dünya evine giren tüm çiftlere bir ömür boyu mutluluklar diliyorum” dedi.

