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Toroslar Belediyesinden ‘Büyüklere Vefa, Haydi Onları Ara’ projesi

MERSİN HABERLERİ  | 27.03.2020 12:51 | Son Güncelleme

Toroslar Belediyesi, ‘Büyüklere Vefa, Haydi Onları Ara’ sosyal sorumluluk projesi başlattı.

Toroslar Belediyesi, ‘Büyüklere Vefa, Haydi Onları Ara’ sosyal sorumluluk projesi başlattı. Proje kapsamında ‘Büyüklere vefa’ hattı kurarak kendilerine ulaşan vatandaşları, evden çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlarla konuşturan belediye, 2 günde onlarca genç gönüllüyü yaşlı vatandaşlarla görüştürdü.
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan ve evde yalnız kalan 65 yaş üstü vatandaşlara moral vermek amacıyla başlattıkları ‘Büyüklere Vefa, Haydi Onları Ara’ sosyal sorumluluk projesiyle gönül bağları kurduklarını söyledi. Yılmaz, "Sadece ‘merhaba’ çok şeyi değiştirir. Toroslar Belediyesi Büyüklere Vefa Hattının 0850 533 33 30 numaralı telefonunu arayan vatandaşlarımızı, evinde yalnız kalan 65 yaş üstü vatandaşlarımızla konuşturuyoruz. Hal hatır sorarak, kendilerine moral desteği vermelerini istiyoruz. Uygulamadan gençler de büyüklerimiz de çok memnun. Bu sayede gönül bağları kuruyoruz” dedi.

“İletişim köprüsü oluyoruz”
Projeyle büyüklerin her zaman yanlarında olduklarını göstermeyi ve kendilerini yalnız hissetmemelerini istediklerini belirten Başkan Yılmaz, “Büyüklerimizi bir telefonla mutlu etmek elimizde. Vatandaşlarımızın ve özellikle gençlerimizin, tek başına yaşayan büyüklerimizi arayıp, halini hatırını sormalarını, moral vermelerini ve korona virüs kaygısını hep birlikte atlatmayı istedik. Evinde yalnız kalan, dışarı çıkamayan büyüklerimizin yanında olalım. Büyüklerimizle dertleşmek, konuşmak isteyen vatandaşlarımız 0850 533 33 30 numaralı telefonu arayabilirler. Biz de irtibata geçtiğimiz büyüklerimizi vatandaşlarımıza yönlendirelim" diye konuştu.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyüklere Vefa Hattını arayarak 65 yaş üstü vatandaşlarla konuşmak isteyenler, Toroslar Belediyesi ekiplerince kurulan sistem üzerinden iletişim kurarak, moral desteği veriyor. Çağrı merkezi görevi gören Büyüklere Vefa Hattı kapsamında kişisel güvenlik bilgileri de tamamen korunuyor.

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